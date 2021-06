Cristiano Ronaldo e i calci di punizione. Un rapporto non sempre facilissimo. Più di una volta abbiamo fatto notare le difficoltà del fuoriclasse della Juventus in questo fondamentale nelle ultime stagioni. E ieri nell'amichevole Portogallo-Israele CR7 non si è smentito: sul risultato ancora a reti inviolate, ha calciato malamente una punizione alle stelle. E il video è divenuto presto virale sul web.



Ad ogni modo Ronaldo si sarebbe riscattato segnando successivamente il gol del momentaneo 2-0, la rete numero 778 della sua splendida carriera (di cui 104 con la nazionale portoghese).