Il giocatore brasiliano della Lazio Andreas Pereira ha riferito a ColinInterview un aneddoto sul fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo: "Era andato al Manchester United per lui, per il suo modo di giocare. L’ho ritrovato qui a Roma. Prima della partita, gli avevo chiesto ‘Cris, a fine gara puoi darmi la maglia?’. Poi l’ho visto andare direttamente negli spogliatoi e ho immaginavo si fosse dimenticato. Mi sono detto di lasciarlo tranquillo visto che era arrabbiato. Quando sono andato dentro anche io, stavo parlando con Alex Sandro. Lui è venuto e mi ha detto: ‘Non mi sono dimenticato di te, ecco la tua maglia’. L’ha firmata e me l’ha data."