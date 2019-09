Cos'hanno in comune Cristiano Ronaldo e Francis Obikwelu? L'allenamento. Il velocista nigeriano naturalizzato portoghese, infatti, è il detentore del record europeo dei 100 metri piani insieme al francese Jimmy Vicaut, ma anche un amico di CR7, di cui è stato anche allenatore per un'estate. I due hanno condiviso un programma di allenamenti per migliorare la velocità dello scatto del fenomeno bianconero, per velocità, forza e resistenza. Ronaldo ne ha postato le "prove", che mostrano solo una piccola parte del lavoro svolto: Obikwelu ha spiegato a Ronaldo alcuni trucchi da velocista e ha dato nuove indicazioni.