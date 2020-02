Cristiano Ronaldo è sceso in campo, questa mattina alla Continassa, per festeggiare il suo trentacinquesimo compleanno come meglio non potrebbe.: la fatica, il sudore, sono un premio per il campione portoghese, da conquistare anche e soprattutto il giorno del proprio compleanno. Così, ha condiviso un breve video su Instagram, in cui si è fatto simpaticamente gli auguri: "Buon compleanno a me" scrive come commento alle immagini di se stesso che sfreccia tra i paletti durante uno scatto. Già, perché oggi è il suo giorno, ma il Verona si avvicina e le ferie si fanno d'estate, forse. Non certo ora, nel vivo dell'ennesima esaltante stagione.