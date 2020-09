Uno scambio di carezze dopo essersele "date" in campo. Cristiano Ronaldo ha garantito per Dejan Kulusevski: ora fa parte a tutti gli effetti della famiglia Juventus, con tutti i crismi e le responsabilità connesse e annesse. Da parte di Kulu, chiaramente, lodi all'idolo e promessa di stargli addosso, nel senso di attaccato, di fianco, appiccicato per capire i segreti del mestiere del calciatore più forte del mondo. E intanto, con Dybala ancora in pieno recupero, pregusta una prima di campionato accanto al fuoriclasse portoghese appena ammirato contro la sua Svezia.



TRA CR7 E KULUSEVSKI - Ibrahimovic, Ronaldiho e Hazard nella lista dei supereroi di bambino. Kulusevski è pronto a spiccare il volo e già questo pomeriggio ha ripreso a correre ai ritmi da Juventus. Nulla di nuovo, né di speciale per lui. Che ha mostrato sin dai primi giorni di meritare l'investitura fatta negli scorsi mesi e quelle parole al miele di Cristiano, che per Dejan si è già speso nonostante abbia trascorso zero minuti insieme su un rettangolo di gioco. Il motivo? A caldeggiare l'investitura ci ha pensato un vecchio amico di CR7, quel Bruno Alves che a Parma ha potuto apprezzare in prima persona la crescita del giovane svedese. In Kulu rivedeva qualche colpo dell'amico, soprattutto la progressione palla al piede e la tendenza a fare la scelta giusta. Poi il lavoro, la serietà alla base: è questo che ha convinto specialmente la Juventus. Questa, la grande base di partenza per entrare nel clan CR7.