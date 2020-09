Il primo gol della stagione juventina è quello di Cristiano Ronaldo appena segnato nell'amichevole contro il Novara alla Continassa. Una firma di prestigio per la prima rete bianconera - pardon, arancionera quest'oggi - che acquisisce un valore particolare se guardiamo l'assist che ha permesso a CR7 di battere a rete da buona posizione. È stato infatti Dejan Kulusevski a chiudere perfettamente l'uno-due chiamato dallo stesso Ronaldo all'ingresso dell'area avversaria. In assenza di Dybala e del centravanti, sono loro due a guidare insieme l'attacco di Pirlo, dopo essersi affrontati in Svezia-Portogallo di Nations League e aver speso parole al miele l'uno per l'altro.