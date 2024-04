Caso Ronaldo, la Juventus impugna la sentenza: le ultime

Stando a indiscrezioni riportate anche da Calciomercato.com, laha deciso di impugnare la(nei limiti stabiliti) che la vede costretta a versare 9.774.166,66 euro a, per il caso legato alla. Il club bianconero, infatti, è rimasto convinto di non dover ridare i 19,5 milioni al portoghese, cifra scontata al 50% in giudizio perché dovuta a un concorso di colpa tra la società e lo stesso calciatore.

La sentenza risale a un paio di settimane fa, ma a causa di questioni di procedura civile non si sa ancora quale sarà il limite massimo per l'impugnazione. I pareri in questa fase, dopo la riforma Cartabia, sono discordanti e possono passare trenta giorni oppure sei mesi. Nei prossimi giorni tutto diventerà più chiaro e si chiariranno i tempi tecnici.

