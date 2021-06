Passi da gigante per il Paris Saint Germain nella corsa a Cristiano Ronaldo. L'incertezza sul futuro di Mbappé - ieri blindato a parole dallo sceicco Al-Khelaifi - danno lo slancio ai parigini nelle scommesse sulla squadra di CR7 nella prossima stagione. Il salto rispetto a dieci giorni, riporta Agipronews, fa è evidente sul tabellone Snai, dove il Psg è passato da 3,00 a 1,85 ed è ora favorito per il portoghese. La Juventus scivola a 2,25, incalzata anche dal Manchester United, in corsa a 3,50. Complice l'effetto Mourinho, in lista irrompe a sorpresa anche la Roma, offerta a 8,50 davanti al Real Madrid (10,00).