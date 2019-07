A margine della consegna del premio "Marca Leyenda", Cristiano Ronaldo ha parlato della Juventus, mandando un messaggio chiaro a tutti in merito alla possibile vittoria della Champions League: "Se questo può essere l'anno giusto per noi? Lo è sempre per squadre come la Juve, il Real o il Barcellona. Ma vince solo uno. La Juve si è rinforzata molto bene ed è una squadra che lotterà per vincerla come sempre, però dipenderà da tanti fattori: gli incroci, i gruppi, il momento, gli infortuni, la fortuna. Ma come dico sempre, non bisogna esserne ossessionati. La Juve la vincerà: se non sarà quest'anno sarà il prossimo ma da qui a due anni, per come sta lavorando, arriverà".