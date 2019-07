di Cristiano Corbo

RONALDO ALLA JUVE, UN ANNO FA. E' la nuova rubrica de ilBiancoNero.com, pensata e ideata per ripercorrere i passi del più grande colpo della storia bianconera, quello che ha sconvolto lo scorso mercato. Ronaldo alla Juventus, giorno dopo giorno, dai primi attimi all'ufficialità. Restate con noi!



5 luglio 2019. Il giorno delle conferme. Si parte con Luciano Moggi, che racconta tutto. L'ex dirigente della Juventus interviene a Tele7Gold parlando dell'affare Cristiano Ronaldo: "Ha fatto le visite mediche in Germania, a Monaco di Baviera. Ha già firmato con la Juventus. E' il mio pensiero dopo aver parlato con alcune persone importanti".



Ad accodarsi alle parole dell'ex direttore generale, anche il fratello e agente di Gonzalo Higuain. "Ronaldo? Non sappiamo nulla, sono stati compagni per 4 anni, ma ancora non mi ha detto nulla. Sarebbe fantastico, magari arriva alla Juve e fa coppia con Gonzalo. Si conoscono a memoria, hanno giocato spesso insieme. E' una cosa spettacolare".



SPAGNA E BOOKMAKERS - Intanto, anche AS lancia la bomba. Il quotidiano spiega come ci sia un'intesa totale con il club bianconero per l'ingaggio del portoghese: 30 milioni di euro all'anno. Anche se mancherebbe ancora quello tra club. Non ne hanno bisogno i bookmakers, ormai certi: "Per le quote Snai il matrimonio Juventus-Ronaldo sarebbe quasi fatto. Come dicono le voci dalla Spagna ma soprattutto lo confermano le variazioni di quota sulla lavagna scommesse dove infatti l'ipotesi è crollata da 10,00 a 1,30 nelle ultime 24 ore. Ma se CR7 va alla Juve, inevitabilmente i bianconeri devono liberare un posto al centro dell'attacco".



MENDES - L'estrema conferma arriva però da Jorge Mendes, agente del portoghese. "Se Cristiano Ronaldo andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico, tutti i madridisti del mondo. Se questo succederà, sarà per una nuova brillante tappa della sua carriera". Tutto fatto, tutto in dirittura d'arrivo.