RONALDO ALLA JUVE, UN ANNO FA. E' la nuova rubrica de ilBiancoNero.com, pensata e ideata per ripercorrere i passi del più grande colpo della storia bianconera, quello che ha sconvolto lo scorso mercato. Ronaldo alla Juventus, giorno dopo giorno, dai primi attimi all'ufficialità. Restate con noi!Il popolo bianconero sogna, e sogna forte. Chi non sogna è perché non riesce a dormire e il caldo stavolta non c'entra niente. Oggi un anno fa Marca, il quotidiano spagnolo più autorevole quando si parla di Real Madrid conferma che la Juve "fa sul serio per Cristiano Ronaldo". Apriti cielo. Il tam-tam sui social inizia nello stesso momento in cui la prima pagina del quotidiano spagnolo inizia a circolare. La Juve ci proverà davvero. Non lo dicono al bar, lo scrive Marca che quando si parla di Merengues è fonte sempre affidabilissima.Ma non finisce qui. Anche le tv spagnole raccolgono conferme su quello che viene già definito l' "affare del secolo". El Chiringuito dice, addirittura, che la Juve e il Real hanno già un accordo, spunta una clausola da 100 milioni di euro valida solo per club di Serie A.E così i suoi tifosi che sognano l'arrivo dell'alieno. In Italia fonti vicino alla Juve confermano e smentiscono con precisione matematica. Qualcuno apre, altri parlano solo di "suggestioni", altri dicono che è impossibile. Anche vari agenti e procuratori interpellati sulla trattativa storcono il naso, non sono convinti che l'affare possa andare in porto. Dalla Spagna invece arrivano già le prime conferme, siamo solo all'inizio di una trattativa che ha scritto la storia.@lorebetto