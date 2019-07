RONALDO ALLA JUVE, UN ANNO FA. E' la nuova rubrica de ilBiancoNero.com, pensata e ideata per ripercorrere i passi del più grande colpo della storia bianconera, quello che ha sconvolto lo scorso mercato. Ronaldo alla Juventus, giorno dopo giorno, dai primi attimi all'ufficialità. Restate con noi!. L'agenda è fitta, ricca di impegni in una stagione cominciata da poche ore. La Juve si muove, studia idee, strategie e sonda diverse piste, dopo aver già chiuso qualche colpo, tra cui uno importante: Joao Cancelo. Tra tutte le idee, però, c'è una più forte e luminosa, più chiara e intrigante anche se per molti (quasi tutti) è ancora sommersa.. Solo le ore dello scetticismo, nessuno in Italia ha ancora realizzato la portata di questo colpo, tutti ne parlano a bassa voce, tra speranze e dubbi. E poi...