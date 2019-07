RONALDO ALLA JUVE, UN ANNO FA. E' la nuova rubrica de ilBiancoNero.com, pensata e ideata per ripercorrere i passi del più grande colpo della storia bianconera, quello che ha sconvolto lo scorso mercato. Ronaldo alla Juventus, giorno dopo giorno, dai primi attimi all'ufficialità. Restate con noi!



8 giugno 2018. L'attesa. Ci siamo: Cristiano Ronaldo sembra a un passo dal vestire il bianconero. Il fuoriclasse portoghese, infatti, svestirà il bianco del Real Madrid ed è pronto ad abbracciare i colori della Juventus: o almeno questo è quanto riporta Mediaset, che dà altre indicazioni e dettagli sul giorno e sulle cifre dell'affare. Partiamo dal Ronaldo Day. Secondo quanto ricostruito dall'emittente di Cologno Monzese, il giorno giusto per l'arrivo di CR7 potrebbe essere martedì, quando il cda del Real si riunirà e Florentino potrebbe allora dare la notizia della cessione del campione. In quel caso, la dirigenza madridista spera di avere un nome concreto tra le mani per sostituire il numero sette.



L'OFFERTA - Cristiano Ronaldo era a un passo dal diventare il giocatore più pagato della storia dello sport. Sì, bastava soltanto accettare un'offerta dall'Estremo Oriente: ben 200 milioni sul piatto, su una base biennale che avrà fatto rabbrividire anche il fuoriclasse portoghese. E a riportarlo è Marca, secondo cui CR7 ha detto 'no' per la parola già data ad Andrea Agnelli: dunque, ci siamo. Cristiano è convinto della destinazione e non vede l'ora di vestire il bianconero. Il colpo del secolo è davvero a un passo, mentre sfumano i 200 milioni e le ambizioni orientali di vederli lontano dal calcio europeo. No, non accadrà: la nuova era del sette sta per iniziare.



A CENA - In attesa, a cena. Cristiano Ronaldo e la sua famiglia aspettano nel meraviglioso resort di Costa Navarino in Grecia. Tanto relax, meritatissimo, per il gioiello del Real Madrid, che nelle prossime ore si trasferirà alla Juventus, con un colpo di mercato assurdo per il calcio italiano.