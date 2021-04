1









C'è una Juve con Ronaldo e un'altra Juve senza Ronaldo: lo dicono i numeri. Tutte le volte in cui CR7 non è stato al servizio dei bianconeri, i problemi si sono visti tutti e le debolezze si sono palesate in maniera catastrofica. E allora ha senso parlare dell'addio di CR7? Sì, perché continua a pesare 90 milioni all'anno su un bilancio già in affanno.



LE DUE OPZIONI - Ma chi prenderebbe oggi Ronaldo? Soprattutto: con quale modalità? La Juve non farebbe certamente un'operazione alla Higuain: CR7 non può essere regalato, sia per quanto pesa ancora oggi a bilancio, sia perché un altro anno di contratto si fa sentire. Cristiano, tramite il suo agente Mendes, si è già mosso per sondare i terreni delle sue vecchie squadre: Real in primis, ma anche United. Il desiderio è quello di restare nel calcio che conta, per continuare la rincorsa alla Champions e in particolare ai record personali. Alla base di ogni considerazione del portoghese c'è essenzialmente questo: restare competitivo. A Torino oppure altrove.