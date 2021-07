Come racconta Repubblica,sembra sempre più vicino alla permanenza alla Juventus. Il fuoriclasse portoghese si avvia verso quello che verosimilmente sarà l'ultimo anno in bianconero, nonostante il Psg ancora pensi a portarlo in Ligue 1. E per il futuro? Per il quotidiano generalista, il nome è già pronto: si tratta di Erling, centravanti norvegese del Borussia Dortmund e assistito di Mino Raiola. Il noto procuratore ha diversi giocatori tra le fila bianconere, su tutti Matthijs de Ligt e Federico Bernardeschi.