Il messaggio di Ronaldo arriva forte e chiaro. Due gol al Barcellona, due gol contro Messi nella notte dell'impresa. La Juve vince, Ronaldo domina e esulta. E a fine partita fa i complimenti a tutti i compagni, lanciando anche un messaggio abbastanza eloquente: "Sempre bello tornare in Spagna e in Catalogna, sempre difficile giocare al Camp Nou contro una delle migliori squadre che abbia mai affrontato. Oggi eravamo una squadra di Champions! Una famiglia vera, forte e unita! Giocando in questo modo, non abbiamo nulla da temere fino alla fine della stagione... Andiamo, ragazzi! Andiamo Juve! Fino Alla Fine!".



