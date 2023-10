E' in programma per oggi una nuova udienza per il contenzioso in atto tra Cristiano Ronaldo e la Juventus in merito alla quota di stipendi non riconosciuti al portoghese dal club bianconero e riferibile alle mensilità congelate e differite nel tempo per via dell’accordo trovato nel periodo del Covid.Come ricorda Tuttosport, la “trattenuta” determinata dalla contrazione dovuta allo stop del campionato per via del Covid (Il lockdown del calcio durò oltre 100 giorni, dal 9 marzo al 22 giugno 2020) per quanto riguarda Cristiano Ronaldo sfiora i 20 milioni di euro.