Cristiano, come era stato previsto, ha deciso di intraprendere azioni legali per ottenere i 19,9 milioni netti che lagli deve ancora per gli stipendi differiti durante il periodo della pandemia, noti come le "due famose manovre stipendi". Come racconta La Gazzetta dello Sport, dopo aver richiesto la documentazione alla Procura di Torino, il celebre calciatore portoghese ha scelto di far valere i suoi diritti in tribunale.Al contrario, la situazione diha preso una strada diversa. L'argentino ha raggiunto un accordo con il club bianconero per il pagamento degli arretrati, ammontanti a circa 3 milioni di euro, rinunciando contemporaneamente a perseguire una causa legale per la mancata estensione del suo contratto.