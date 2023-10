Non sarà la prima e forse nemmeno l'ultima. Come scrive Tuttosport, domani si terrà una nuovaper il contenzioso in atto trae lain merito alla quota dinon riconosciuta al portoghese dal club bianconero e riferibile alle mensilità congelate e differite nel tempo per via dell'accordo trovato nel periodo del Covid. Nel suo caso la "trattenuta" determinata dalla contrazione per lo stop del campionato ammonta a quasi 20 milioni di euro, che l'attaccante pretende di avere. Resta però una questione da dirimere: si tratta davvero di spettanza? Cristiano Ronaldo, infatti, spinse per anticipare di un anno la risoluzione del contratto per trasferirsi al, controfirmando la solita liberatoria in cui si certifica di non avere più nulla da chiedere.Ecco perché chi difende la Juventus nutre un certo ottimismo. Diversa, invece, la situazione di Paulo, che ha già ottenuto i circa 3 milioni di euro che avanzava dai bianconeri: per lui, infatti, non c'era stata nessuna liberatoria da sottoscrivere, dal momento che il suo passaggio allaera avvenuto solo una volta che si era svincolato con l'esaurirsi del suo precedente contratto.