My beautiful queen pic.twitter.com/Jmbld6ySq7 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 22, 2021

Manca sempre meno al ritorno di- a Torino lo attendono il giorno 26 per visite di rito e rientro agli allenamenti - e manca sempre meno ad avere una risposta definitiva: ogni giorno che passa avvicina CR7 alla permanenza in bianconero. E questo è un dato di fatto, che sovrasta anche i dubbi social di chi non ha visto il portoghese protagonista del video di presentazione della maglia da trasferta della nuova stagione. La Juve ha poi pubblicato altre immagini delle nuove maglie: tra i testimonial, pure il Sette. Ergo: "caso" immediatamente rientrato.E se ci si attacca a ogni dettaglio per chiarire la posizione di Ronaldo, ecco allora che non può mancare l'ultima foto pubblicata pure da CR7: un panorama incredibile, lui avvinghiato alla sua Georgina e... vestito bianco e maglia nera, con i colori d'ordinanza che Cristiano non ha certamente dimenticato. Ultimi giorni di mare, sole e relax. Poi si torna a sudare sotto lo sguardo di Allegri.