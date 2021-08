In questi giorni continuano a inseguirsi le voci di un possibile futuro dilontano da Torino. La realtà però che al momento non c'è nulla di concreto: né trattative, né offerte da parte delle big europee. Gli unici club che possono permettersi più di 30 milioni d'ingaggio sono il Psg che non si muoverà se non andrà via Mbappé e il City al quale il portoghese non interessa. A una settimana dalla fine del mercato è difficile che cambi qualcosa.