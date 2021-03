Dalla Spagna sono sempre più insistenti le voci di un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Zidane strizza l'occhio al portoghese, secondo la stampa locale i contatti tra le Merengues e il suo agente Jorge Mendes sarebbero già stati avviati mesi fa. La dirigenza della Juventus però non ha nessun timore di perdere il portoghese. Paratici ha dichiarato che CR7 è il futuro e con un contratto in scadenza nel 2022 non hanno nessuna intenzione di dire addio a Ronaldo in estate.