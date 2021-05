Sembrava un'altra partita in linea con le ultime, con una Juve brutta e un Ronaldo grigio. Per 83', poi CR7 l'ha svoltata. E ora? Tutto può cambiare. Come scrive calciomercato.com: "Non è un gran momento per la Juve, né per Ronaldo. Però ci sono momenti che possono cambiare tanto, per cambiare tutto ormai è tardi: ma se questa doppietta dovesse riuscire a far ritrovare fiducia ed entusiasmo alla formazione di Andrea Pirlo, potrebbe anche trasformarsi nella doppietta più importante almeno di questa stagione. Il titolo di capocannoniere ormai è suo, ma c'è ancora molto in palio: una qualificazione in Champions, una Coppa Italia. Più in generale c'è in ballo presente e futuro. Quello di Pirlo sembra ormai scritto, quello della Juve può dipendere dal posto in quella Champions da cui voleva uscire per la Super League, quello di Ronaldo lo decide lui. Per ora Jorge Mendes non gli ha trovato niente di economicamente paragonabile, dovrebbe rinunciare a troppi soldi pur di lasciare Torino, ma la situazione può sempre cambiare. Come è cambiata a Udine al minuto 83."