Sognano tutit la festa, ma la sogna un po' di più Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Gazzetta, il feeling tra CR7 e la Juve è diminuito anno dopo anno. Per Cristiano non è stato facile sopportare tre eliminazioni tra ottavi e quarti di Champions. E' una star e lo dimostra anche lo stipendio da 31 milioni netti a stagione.



ANCHE LE SCELTE - Da parte sua, anche Ronaldo non è stato esente da critiche: alcune scelte sono state difficili da proteggere, come le sedute tattiche saltate con Sarri. Va da sé: in caso di Europa League, può arrivare una situazione in grado di accontentare lui e la Juventus? Mendes ha chiarito le intenzioni in ottica ritorno in Portogallo. Adesso avanza invece lo United, con il quale si dovrà trovare un accordo tecnico ed economico. Ecco, a proposito di salari: CR7 dovrebbe guadagnare molto meno e al massimo in un biennale. Perderebbe i vantaggi fiscali ma aprirebbe una pagina determinante per la sua carriera. E la Juve, per Gazzetta, potrebbe magari portare a casa Van de Beek...



LEGATO ALLA CHAMPIONS - In ogni caso, come riporta il Corriere Torino, in caso di quinto posto c'è un gentlemen agreement che gli permetterebbe quasi di 'svincolarsi' dai bianconeri. I prossimi novanta minuti diranno davvero tutto.