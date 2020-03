Anche il futuro di Cristiano Ronaldo è in bilico e i bookmakers...ci scommettono sopra. Vedere il portoghese ancora a Torino, entro il 31 agosto 2020, è una possibilità data a 1,30, ma la quota per una sua partenza non è così proibitiva. In lavagna, infatti, l’addio del portoghese alla Juventus, come riferisce Agipronews, si gioca a 3,00. La sua presenza in tribuna (e soprattutto negli spogliatoi durante l’intervallo) al Santiago Bernabeu nell’ultima sfida tra Real Madrid e Barcellona, hanno sicuramente acceso la fantasia dei tifosi madridisti. In estate, quando le acque saranno più tranquille, si saprà di più sul futuro di Cristiano Ronaldo. Le scommesse, però, sono aperte.