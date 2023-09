La disputa al Collegio arbitrale prosegue per i 19,5 milioni di euro di stipendi (legati alla seconda manovra, messa in atto durante la stagione 2020/21) che il portoghese ritiene di dover ancora ricevere dal club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mercoledì 4 ottobre si terrà una nuova udienza sul caso, che vedrà l'attuale attaccante dell'Al Nassr agire per vie legali contro i bianconeri, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino. CR7 sostiene che l'accordo trascritto sui moduli federali non gli sia mai arrivato e ha deciso di usarlo come carta per far dichiarare la Juventus "inadempiente" nei suoi confronti. Di cosa si tratta? Si tratta della “scrittura integrativa” che la Juventus aveva proposto a CR7 per differire i suoi emolumenti, in cui l’ex direttore sportivo Fabio Paratici annotava che «Gli accordi assunti… ci impegnano a consegnarvi entro il 31/07/2021 l’Accordo premio integrativo ritrascritto sui moduli federali ad oggi non disponibili».Stando a quanto riporta Sportmediaset, poi, starà adesso ai giudici stabilire la verità: "Documento nel quale il portoghese affermava di non aver più alcuna pendenza con la Juventus e che il club non avrebbe quindi dovuto restituire alcunché". La vicenda resta intricata.