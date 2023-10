L'Al-Nassr rafforza ulteriormente la propria squadra. Dopo l'arrivo storico di Cristiano Ronaldo, il club saudita ha ora garantito anche il talento del figlio del celebre calciatore portoghese:Secondo quanto riportato da Al Arabiya, il giovane indosserà, come non poteva essere altrimenti, la maglia numero 7. È previsto che domani scenderà in campo per la sua prima partita.