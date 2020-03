E' finito oggi, come quello dei suoi compagni, l'isolamento domiciliare di Cristiano Ronaldo. Dopo la notizia della positività del fuoriclasse portoghese al CoVid 19, tutti i giocatori della Juventus, oltre a staff tecnico e dipendenti - totale, 121 persone - era stato sottoposto a quarantena da parte del club bianconero. E allora, anche Cristiano. Che il giorno dopo Juve-Inter era andato a trovare la madre malata, e che in Portogallo alla fine è rimasto. Lì ha fatto il tampone, risultato negativo, lì ha seguito il programma di allenamenti arrivatogli dallo staff di Maurizio Sarri. Ecco, oggi finisce il suo isolamento. Il ritorno in Italia? Verosimilmente, intorno al 3 aprile. Situazione permettendo.