Incassi che salgono, così come il debito. La Juve ha approvato ieri il bilancio chiedendo un aumento di capitale da 300 milioni di euro . Come riporta La Gazzetta dello Sport, tuttavia, la situazione debitoria del club non preoccupa i vertici della società, in primis il presidente Andrea Agnelli. Per fare il vero salto di qualità, infatti, i bianconeri si sono resi conto che è necessario investire per agganciare nuove linee di ricavi, anche a costo di aggravare, almeno nel breve termine, la situazione debitoria. L'aumento dei ricavi è cruciale per arrivare ai mercati esteri anche se l'obiettivo è ovviamente quello di raggiungere un equilibrio economico che ancora non c'è.I conti della stagione 2018/19 si sono chiusi con una ​perdita di 39,9 milioni a fronte di ricavi pari a 621,5 milioni, il 23,1% in più rispetto alla stagione precedente. Merito, anche, dell'acquisto di Cristiano Ronaldo che ha concorso a r afforzare il brand Juve in giro per il mondo . I bianconeri hanno già ripagato l’investimento da oltre 100 milioni fatto per acquisire il cartellino dell'attaccante portoghese, il costo maggiore resta quello legato al contratto di CR7 ma la Juve non è preoccupata. Entrare in una nuova dimensione anche economica significa (inizialmente) anche aumentare il debito. La versa sfida sarà rendere questa nuova dimensione davvero sostenibile con incassi ancora maggiori, cessioni e plusvalenze e risultati sportivi di rilevo, specialmente in Europa.