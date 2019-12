Su Juventus.com, tra i commenti a Juve-Udinese, ecco quello di Cristiano Ronaldo. Che a Sky ha parlato del tridente, e che qui si sofferma sulla prestazione della squadra: "Oggi abbiamo avuto sensazioni buone: l’importante era vincere e continuare in questo modo. Abbiamo fatto una buona gara, oltre ai gol abbiamo impegnato il portiere dell’Udinese, e preso un palo. Io? Ho giocato bene, ma non importa la prestazione individuale, quanto quella della squadra: dobbiamo continuare così, allenandoci nel modo giusto e facendo buone cose in partita. Vediamo cosa accadrà questa sera".