La Juventus domenica prossima è pronta a riaccogliere Cristiano Ronaldo, al ritorno dalle vacanze. Ma cosa bolle nella pentola del futuro di CR7? Come conferma Calciomercato.com, i contatti tra lui e l'agente Jorge Mendes col Paris Saint-Germain ci sono stati. Per adesso, comunque, non arrivano aggiornamenti sulla sua volontà. Se ne parlerà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.