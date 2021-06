Nessuno come lui. Nessuno come Cristiano Ronaldo. Con il gol che chiude il 3-0 il (difficile) debutto del Portogallo contro l'Ungheria, CR7 entra ancora di più nella storia del calcio: se a inizio gara veniva ufficializzato il record di Europei giocati - cinque - a fine partita veniva aggiunto un altro super record. Quello dei gol totali nella massima competizione continentale per club: undici.



PARTITA PARTICOLARE - E Cristiano il gol l'aveva sfiorato già più volte: a lui si è opposta un'Ungheria determinata, tosta, in qualche modo impermeabile fino alla carambola di Guerreiro. Ronaldo è stato il solito: voglioso e determinato, si è piazzato davanti e ha aspettato di essere imbeccato dalle frecce colme di talento, come Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Un po' di paura per la grande vena di Gulacsi e poi il grido di liberazione: su calcio di rigore e sul dai e vai chiuso alla perfezione, con tanto di dribbling secco al portiere.



SUPERATO PLATINI - Platini, fermo a 9 gol in totale agli Europei, vede Cristiano allontanarsi e staccare il pass per la storia. Adesso Ronaldo diventa il primo giocatore a giocare cinque Europei, il primo giocatore a segnare in cinque Europei, il miglior marcatore nella storia del torneo. Semplicemente, il più forte di tutti. Che parte con una doppietta e sogna di arrivare a Wembley. In attesa di decidere il futuro...