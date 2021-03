A Dona Dolores já tem a camisola do Cristiano... pic.twitter.com/ApT6bTIY7g — Sporting Tático (@sporting_tatico) March 13, 2021

Nella serata di ieri lo Sporting Lisbona ha raggiunto una vittoria esterna contro il Tondela che sembrava ormai insperata. Il gol vittoria è arrivato all'81' dai piedi di Tiago Tomas che ha regalato i tre punti ai suoi, costretti a giocare in dieci per buona parte della ripresa. Una vittoria in extremis che ha portato grande entusiasmo all'interno della famiglia di Cristiano Ronaldo e, in particolare, nella madre del campione portoghese che in un video si vede sventolare una maglia dello Sporting con sopra stampato il nome di Cristiano Ronaldo e, ovviamente il numero 7. Un'immagine che non è passata inosservata all'interno del club e che ha scatenato la reazione di Bruno Tabata che ha commentato ironicamente: "Calmati Dona Dolores, Ronaldo deve ancora chiedermi la numero 7". Un video che, come benzina sul fuoco, va ad alimentare le voci di mercato che ruotano in questi giorni attorno a CR7.