Tutti insieme. Fino alla fine. Del resto, non servivano poi così tante parole: servivano solo quelle giuste. Cristiano Ronaldo non si nasconde, e dai social prova a dare grinta soprattutto ai tifosi. Una foto del gruppo riunito dopo il raddoppio di Higuain: gli abbracci sono sinceri, come sincera è la preoccupazione dopo due punti stiracchiati nelle ultime tre partiti. Se la 'crisi' c'è per tutti, alla Juve fa certamente più rumore. E allora, anche CR7 deve "alzare la voce", in qualche modo farsi sentire. Tutti insieme: la Juve prova a uscirne.