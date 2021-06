Dieci gol contro Manuel Neuer. Non sono da tutti. Anzi: sono solo da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse della Juventus è già a quota tre reti in quest'Europeo, di cui è capocannoniere non solo per l'attuale edizione, ma anche dell'intera storia del torneo. Cristiano si è tolto però un altro sfizio niente male: con il gol in Portogallo-Germania, CR7 è diventato il primo calciatore della storia a segnare 10 gol in carriera a Manuel Neuer. Senza mai giocare contro in campionato, ecco...