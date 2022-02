Cristiano Ronaldo ha perso 10 milioni di euro. Nulla di preoccupante per lui, ci mancherebbe: però è una storia molto singolare, che vale la pena di raccontare. L'ex fuoriclasse della Juventus aveva acquistato un appartamento nella Trump Tower di New York, pagandolo 16 milioni di euro. Un immobile sulla Fifth Avenue che contiene tre diverse abitazioni: quando si dice che investire nel mattone rende sempre.



Ecco, non è stato il caso di CR7, che aveva acquistato l'immobile ben prima della discesa in politica di Trump e che ha visto - anche causa pandemia - il costante deprezzamento dell'immobile. Tant'è: l'ha venduto per poco più di 6 milioni di euro. Colpa di Trump...