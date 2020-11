Un Cristiano Ronaldo inarrivabile. Il portoghese è arrivato a 29 gol segnati nel 2020, il migliore di tutti nei top-5 campionati europei nell'anno solare. Sono 60 in 69 gare con la Juve in campionato, 73 in 95 totali. Otto in questa Serie A, meglio di lui solo Ibra, che ha 10 gol e una gara in più. CR7 è andato sempre in gol quando ha giocato in questo inizio di 2020/21 ed è a 748 gol in carriera, a -19 da Pelé. E segna un gol ogni 48'. Incredibile.