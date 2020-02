L'incoraggiamento di Cristiano Ronaldo, e una foto a suggellare tutto. Wesley è appena tornato alla Juve dalla sua esperienza al Verona (poco fortunata) e Sarri l'ha convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Milan. Il giocatore non è sceso in campo, ma è apparso ben voluto e motivato nella nuova esperienza bianconera. Esperienza che gli ha già fatto togliere qualche soddisfazione, come quella di allenarsi al fianco di un idolo come CR7. "Felice di far parte di questo gruppo! Grazie per l’incoraggiamento", scrive 'Gasolina' sul suo profilo Instagram. E guardate chi c'è al suo fianco...