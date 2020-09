Le regole sono uguali per tutti, e così anche Cristiano Ronaldo ha dovuto indossare la sua mascherina su richiesta di un'addetta dello stadio. E' successo ieri sera allo stadio Dragao di Oporto, dove il Portogallo ha vinto 4-1 contro la Croazia (in gol anche Cancelo). CR7 era in tribuna perché infortunato. E senza mascherina. Così un'addetta dello stadio di avvicina e: "Scusami, devi indossare la mascherina". Il portoghese non se lo fa ripetere un'altra volta e prontamente la mette sul viso sistemandosela bene anche sul naso.



Clicca sulla gallery per vedere il video