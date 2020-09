I social oggi sono il più spietato dei giudici. La vox populi che passa attraverso onde e segnali del web può infliggere condanne internazionali. Ed è quello che nella tarda serata di ieri è accaduto nei confronti della Juventus, in particolare di chi gestisce il mercato. Quasi nessuno ha fatto il nome di Fabio Paratici, ma a finire sull'etereo banco degli imputati è stato soprattutto lui (insieme a Maurizio Sarri) per l'operazione che portò alla Juventus il terzino brasiliano Danilo al posto di Joao Cancelo, volato a Manchester da Guardiola. L'estate scorsa la Juve vendette al City Cancelo per 28 milioni di euro più il cartellino di Danilo.

DA COSA SCATURISCE IL TUTTO - Ieri sera il Portogallo, sotto gli occhi di un Cristiano Ronaldo infortunato in tribuna, ha battuto nettamente la Croazia a Oporto. A sbloccare il risultato è stato proprio Cancelo con un tiro da fuori area che ha gonfiato la rete appena sotto l'incrocio dei pali. Una meraviglia che ha fatto esplodere la miccia della giuria popolare di Twitter. Tifosi juventini e appassionati di calcio di tutto il mondo hanno trovato i modi più disparati, dai più diretti ai più creativi, per manifestare la propria sorpresa o disappunto (a seconda della fede calcistica) per il fatto che la Juve abbia dato via un giocatore capace di perle simili, in cambio di uno che non è parso incisivo come il suo predecessore sulla fascia destra. C'è chi dice "Quando pensate a qualcosa di folle, pensate alla Juve che ha ceduto Cancelo per avere Danilo" o chi addirittura afferma "Chiunque abbia orchestrato questo scambio andrebbe arrestato".

