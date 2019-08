La Juventus è tornata ad allenarsi nella mattinata di oggi, dopo l'amichevole di Villar Perosa di ieri pomeriggio. Nessun problema per Matthijs de Ligt, assente ieri per una vescica al piede. Cristiano Ronaldo, che allo stesso modo non ha preso parte alla partita, ha invece lavorato a parte, come sottolineato dal comunicato sull'allenamento sul sito ufficiale del club bianconero:



"Reduce dall'abbraccio di Villar Perosa, e dall'amichevole disputata ieri pomeriggio, la Juve è tornata al lavoro anche a Ferragosto, cominciando a focalizzarsi sull'ultima amichevole estiva, sabato sera a Trieste contro la Triestina.



Una sola sessione in programma oggi, al mattino: in campo, il gruppo ha come sempre lavorato, dopo la fase di attivazione atletica, con il pallone, focalizzandosi su tattica e movimenti in campo.



Come anticipato ieri, lavoro differenziato per Cristiano Ronaldo, per un lieve affaticamento all'adduttore sinistro.



Domani si torna in campo: appuntamento fissato per il pomeriggio al JTC".