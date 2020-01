Il ritorno di Ibrahimovic non è passato inosservato, e non poteva essere diversamente. Lo svedese ha attirato tutti i riflettori, ma - si legge in una nota - hanno risposto gli altri grandi attaccanti del campionato italiano: tripletta di Cristiano Ronaldo contro il Cagliari e doppiette del capocannoniere Immobile contro il Brescia, di Lukaku contro il Napoli e di Belotti contro la Roma. Ora Ibra è pronto a riprendersi la scena nel match contro il Cagliari. La punta del Milan dovrebbe far coppia con Leao e la sua prima rete nella seconda avventura nel Milan è attesa a quota 2,50. A 9,00 la doppietta, mentre la tripletta arriva a 33 volte posta. Quote più basse per Immobile, che ha segnato già 19 gol (è in corsa per la Scarpa d'Oro) e una rete contro il Napoli vale 1,90. Vista la stagione da record della punta della Lazio non si può escludere la doppietta a 5,35 e le tre reti a 18. CR7 è abituato a non sentirsi inferiore a nessuno ed è sicuramente in corsa in questa sfida tra bomber. Il portoghese cercherà di firmare almeno una rete contro la Roma a quota 2,10, ma nelle corde del campione juventino ci possono essere anche la doppietta a 6,50 e le tre reti a 21. Situazione simile in lavagna per il gigante dell'Inter Lukaku: il belga contro la difesa dell'Atalanta potrebbe scatenarsi con un gol a quota 2,00, due reti a 5,50 e tre marcature a 20. Infine Belotti, che magari è un passo indietro rispetto agli altri grandi bomber ma resta comunque un cecchino da temere. Un bel problema per la retroguardia del Bologna: il Gallo in gol vale 2,50. A 9,00 e 33 volte la posta le meno probabili ipotesi di una doppietta e di una tripletta, secondo Agipronews.