Cristiano Ronaldo è tra i calciatori della Juve che hanno lasciato Torino e stando alle norme attualmente vigenti al suo ritorno in Italia sarebbe costretto a rimanere per 14 giorni in quarantena (così come gli altri compagni di squadra partiti). Come si può evitare? A spiegarlo è Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Torino, a La Gazzetta dello Sport: "In realtà non sappiamo che situazione ci sarà quando loro torneranno. E sinceramente, nel quadro delle problematiche italiane, non è certo uno dei temi più importanti. Io però credo che ragionevolmente il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica), in accordo con il medico di riferimento e la persona interessata, possa stabilire che dopo alcuni giorni di isolamento si faccia un nuovo tampone. E, in caso di esito negativo, il giocatore possa tornare ad allenarsi. Ma attenzione, magari a quel tempo le norme saranno cambiate ulteriormente".