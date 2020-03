La Juventus è in quarantena, dopo la positività di Daniele. 121 persone, tra giocatori e staff, è ora in quarantena volontaria, tra le proprie abitazioni ed il J Hotel messo a disposizione dalla società. Poi, c'è anche Cristiano, che dopo Juve-Inter e prima del decreto che ha costretto alla quarantena tutta Italia, è riuscito a partire per il Portogallo, per stare vicino alla madre colpita da poco da un ictus. Così, ecco alcuni scatti del campione portoghese, nella sua casa di Madeira dove, insieme a Georgina, sta scontando i quindici giorni di isolamento.