Cristiano Ronaldo sta bene, è in Portogallo da "asintomatico", ha rispettato "tutte le condizioni di sicurezza" al momento del suo arrivo e, soprattutto, nel momento della visita all'Ospedale Centrale di Funchal dove è andato per trovare la madre dopo l'ictus avuto nei giorni scorsi. In questo momento, quindi, il giocatore della Juventus resta a Madeira in attesa di sviluppi riguardo l'emergenza sanitaria, come comunicato ieri dal club, ma arrivano notizie sulle sue condizioni. A parlare è Miguel Albuquerque, presidente del governo regionale di Madeira, che spiega: "Non posso parlare di questa questione per motivi di protezione dei dati, ma voglio dire che la situazione è stata adeguatamente analizzata ed è, in questo momento, garantito che non vi è alcuna possibilità di infezione". Il ministro - spiega Record - stava parlando in conferenza stampa da Funchal, dove ha presentato una serie di "misure aggiuntive" per contenere la pandemia di Covid-19. A lui si è aggiunto il segretario regionale alla Sanità, Pedro Ramos, che ha spiegato: "Sia l'atleta che la sua famiglia sono asintomatici". Nella Regione Autonoma di Madeira, non vi è alcuna traccia di alcun caso di infezione da Covid-19, ma il Segretario alla Salute ha indicato che ci sono "quasi un centinaio di persone" che vengono monitorate secondo le regole pianificate.