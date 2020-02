Your browser does not support iframes.

Un vero e proprio giorno libero. Approfittando della non convocazione per la partita contro il Brescia, Cristiano Ronaldo è volato a Lisbona dove ha passato un pò di tempo con la famiglia e in particolar modo con la sorella Katia diventata da poco madre di una bimba. Ronaldo e Georgina hanno incontrato la famiglia all'hotel del campione portoghese nella capitale lusitana: il Pestana CR7.



NIPOTI E ANELLI - Un viaggio di lavoro ma anche di piacere, dunque, per la stella portoghese che domenica sera ha cenato assieme a Georgina al ristorante "Guilty", sempre a Lisbona mentre oggi ha festeggiato il compleanno di un altro dei suoi nipoti: Dinis. Dalle storie pubblicate su Instagram dalla compagna dell'attaccante della Juventus, infine, si vede anche un nuovo anello regalatole dal campione portoghese. Mentre la Juve portava a casa tre punti, Cristiano si è goduto qualche ora di meritato riposo.



