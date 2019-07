E' Cristiano Ronaldo mania, ovunque nel mondo, ma oggi soprattutto a Seoul. I 67 mila del World Cup Stadium raccontano tutto l'entusiasmo per la presenza della Juve in Corea del Sud, ma anche per quella del portoghese, senza dubbio il più celebrato e conosciuto tra i giocatori bianconeri. CR7 è in panchina, ma la regia lo inquadra sempre e il pubblico esplode in boati di gioia, a più riprese.



Grandi celebrazioni anche per Pavel Nedved, ripreso in compagnia di Trezeguet e Davids.