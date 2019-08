Cristiano Ronaldo si è seduto in panchina nel corso dell'amichevole tra Juventus e Team K-League giocata lo scorso venerdì e terminata sul risultato di 3-3. Maurizio Sarri non ha voluto stancare il proprio fenomeno, ma in Corea non hanno gradito. Secondo quanto riportato da As in Spagna, Oh Seok-hyun, avvocato di L.K.B & Partners, ha già presentato una denuncia contro CR7 e il club bianconero, per frode e violazione del contratto nell'amichevole. A monte ci sarebbe stato un accordo per vedere Ronaldo in campo per almeno 45 dei 90 minuti di gioco. Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, il rimborso per i 60.000 spettatori sarebbe di 46 milioni di sterline, oltre 50 milioni di euro.