"Era previsto che giocasse meno rispetto alle altre partite, poi parlandoci ha detto di essere molto affaticato muscolarmente. Per questo io, lui e Nedved abbiamo deciso che era meglio tenerlo fuori per non correre rischi". Così Maurizio Sarri ha risposto in conferenza stampa in merito al mancato impiego di CR7 durante la partita contro il Team K-League di ieri. Un fatto che non è stato apprezzato in Corea, dove - come racconta il Corriere dello Sport - la reazione è stata chiara: cori per Messi. I (quasi) settantamila dell’Olimpic Stadium lo aspettavano da più di un anno, ma sono rimasti parzialmente delusi e così dall'ottantesimo via i cori per la Pulce.