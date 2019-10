Your browser does not support iframes.

La sosta dal campionato non separa solamente i giocatori dalle grinfie del proprio allenatore, ma anche a quelle delle rispettive famiglie, mogli o compagne. Così, con Cristiano Ronaldo impegnato a raggiungere il record dei 700 gol in carriera in Ucraina, Georgina Rodriguez è volata a Shangai, come testimonial per, tra le tante, ​HiSmile Teeth Whitening e Chopard. Georgina, che ha documentato l'evento sulla sua pagina Instagram, è diventata a tutti gli effetti donna da copertina, grazie anche al legame con il fenomeno portoghese: un successo che viene sottolineato anche dalla considerazione che riceve in ogni parte del mondo.



Una settimana, quasi, lontana da Torino, ma con i due figli più piccoli al seguito, inseparabili. Al rientro, ad attenderla, potrebbe trovare anche Cristiano, che tra domani e dopodomani dovrebbe rientrare a pieno ritmo alla Continassa.